Ο Φολορούνσο έβαλε το γκολ της χρονιάς, όμως η Κάλιαρι έμεινε στο 1-1 με την Πάρμα εκτός έδρας.

Η Πάρμα υποδέχτηκε την Κάλιαρι στο πρώτο χρονικά ματς για την 27η αγωνιστική της Serie A προερχόμενη από τρεις συνεχόμενες νίκες, με τους Σαρδηνούς ωστόσο να την υποχρεώνουν σε ισοπαλία, 1-1, με τον Φολορούνσο να πετυχαίνει ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να μην είναι ιδιαίτερα απειλητικές και όποτε τα κατάφεραν, να βλέπουν τους δύο τερματοφύλακες να είναι απροσπέλαστοι, κρατώντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Εντέλει, στο 63' οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα, με τον Φολορούνσο να σκοράρει με απίθανο σουτ από πλάγια θέση και να ανοίγει το σκορ. Παρ' όλα αυτά, οι Παρμέντσι έφτασαν στο 1-1 με ωραίο τελείωμα του Οριστάνιο μέσα από την περιοχή στο 83', με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε και τις δύο ομάδες να βολεύονται με τον βαθμό της ισοπαλίας.