Σε πολύ δύσκολη θέση η Μίλαν, καθώς ηττήθηκε εντός έδρας 1-0 από την Πάρμα, με την Ίντερ να έχει ξεφύγει στο +10 στη βαθμολογία της Serie A.

Δυσκολεύει η μάχη του τίτλου για τη Μίλαν, καθώς υπέστη ήττα από την Πάρμα με 1-0 στο «Σαν Σίρο» και έχασε έδαφος να μειώσει τη διαφορά από την πρωτοπόρο Ίντερ. Οι Ροσονέρι παραμένουν στη 2η θέση με 54 βαθμούς, την ώρα που οι Νερατζούρι έχουν αποσπαστεί στο +10.

Οι γηπεδούχοι είχαν τη πρωτοβουλία των κινήσεων με τους Πούλισικ και Πελεγκρίνο να έχουν σημαντικές στιγμές, αλλά το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα. Οι Ροσονέρι έχασαν τον Λόφτους Τσικ, ο οποίος μόλις στο 7ο λεπτό συγκρούστηκε σφοδρά με τον αντίπαλο γκολκίπερ, Κόρβι και αποχώρησε με φορείο, καθώς τραυματίστηκε στον αυχένα, ενώ έσπασε και δόντια.

Στο β' ημίχρονο η ομάδα του Αλέγκρι συνέχιζε να κυριαρχεί, ενώ στο 64' ο Λεάο είδε το βολέ του να σταματάει στο αριστερό δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ανεβάσουν ρυθμό με τους Νικολούτσι και Στρεφέτσα να δημιουργούν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα και στο 80' ο Τρόιλο σκόραρε με κεφαλιά. Αν και αρχικά είχε δοθεί επιθετικό φάουλ, ο διαιτητής το εξέτασε στο VAR και κατοχύρωσε το γκολ, με την ομάδα του Κουέστα να «κλειδώνει» το τρίποντο.