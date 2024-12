Ο Λέον Γκορέτσκα έχει πάρει την απόφαση να συνεχίσει στην Μπάγερν μέχρι το τέλος της σεζόν, παρά την πρόθεση της διοίκησης να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο αλλά και το δεδομένο ενδιαφέρον από Premier League και Serie A.

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου κατέστησε σαφές εδώ και μερικές εβδομάδες πως αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία του Λέον Γκορέτσκα στην «Allianz Arena». Παρά το... τελεσίγραφο, ωστόσο, ο Γερμανός μέσος έχει πάρει την απόφαση να μην αποχωρήσει πρόωρα τον Γενάρη και να ολοκληρώσει την αγωνιστική περίοδο στους Βαυαρούς.

Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ του γερμανικού SkySports, ο πολύπειρος μέσος είναι αφοσιωμένος στους Βαυαρούς και τον προπονητή του, Βενσάν Κομπανί, ο οποίος του έχει εμπιστευτεί το τελευταίο διάστημα τη θέση του τραυματία Ζοάο Παλίνια στο αρχικό σχήμα και τον επανέφερε στα βασικά του πλάνα.

Έτσι, ο 29χρονος μέσος παρά τις ενδείξεις για αποχώρηση στο χειμερινό παζάρι με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, θα παραμείνει κάτοικος Μονάχου μέχρι το καλοκαίρι όποτε και η διοίκηση του κλαμπ θα προχωρήσει στην πώλησή του (έχει συμβόλαιο ως το 2026), κλείνοντας... αυτιά στις «σειρήνες» των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ και Νάπολι που φέρεται να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

🚨🆕 Leon #Goretzka has decided to stay at FC Bayern through the winter and complete the season with the club ✔️



Highly motivated, he remains valued by coach Vincent Kompany.



Despite interest from top clubs like Manchester United, Tottenham, and Napoli, Goretzka will not… pic.twitter.com/6b6LAj5Kzw