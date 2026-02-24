Ντι Γκρεγκόριο: Στο στόχαστρο απειλητικών μηνυμάτων
Ο Ντι Γκρεγκόριο έχει βρεθεί στο στόχαστρο των οπαδών μετά τις τελευταίες εμφανίσεις με τη Γιουβέντους, καθώς δέχεται απειλητικά μηνύματα τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, ειδικά μετά την ήττα από την Κόμο (2-0).
Ο Ιταλός πορτιέρε διανύει μια δύσκολη περίοδο μετά τα τελευταία παιχνίδια της Βέκια Σενιόρα, με τους οπαδούς να ξεσπούν με υβριστικά και απειλητικά μηνύματα στα social media. Παράλληλα οι κριτικές που δέχτηκε είχαν να κάνουν και με το παρελθόν του στην Ίντερ, με χρήστες να τον αποκαλούν φαν των Νερατζούρι. Ο Ντι Γκρεγκόριο είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και για αυτό το λόγο αποφάσισε να απενεργοποιήσει τα σχόλια στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
O προπονητής των Μπιανκονέρι, Σπαλέτι, επίσης εξέφρασε τη στήριξή του στον ποδοσφαιριστή του, καθώς οι εμφανίσεις του σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούν ύβρεις και απειλές.
