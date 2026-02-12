Μπολόνια - Λάτσιο 1-4 πεν. (1-1 κ.δ.): Στους «4» οι Λατσιάλι
Η Μπολόνια αποχαιρέτησε το Κύπελλο Ιταλίας και δεν θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της, καθώς ηττήθηκε από τη Λάτσιο στα πέναλτι με 4-1.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος έχοντας τον έλεγχο στο ρυθμό του παιχνιδιού. Η πίεση έφερε αποτέλεσμα στο 30' με τον Κάστρο που έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Μαλντίνι έχασε μεγάλη ευκαιρία για φέρει το ματς στα ίσα, μετά από στατική φάση, ενώ τα πράγματα δυσκόλεψαν για την ομάδα του Σάρι, καθώς ο Πέδρο αναγκάστηκε να αποχωρήσει ως τραυματίας. Οι Λατσιάλι πίεσαν με το ξεκίνημα του β' μέρους και στο 48' ο Νοσλίν, που είχε αντικαταστήσει τον Πέδρο, ισορρόπησε το ματς κάνοντας το 1-1 με το παιχνίδι να οδηγείται εν τέλει στα πέναλτι.
Στη διαδικασία της ρωσικής ρουλέτας, η Λάτσιο ήταν πιο ψύχραιμη, ενώ μοιραίοι για την Μπολόνια ήταν οι Φέργκιουσον και Ορσολίνι, με τους Λατσιάλι να επικρατούν 4-1. Η ομάδα του Σάρι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την Αταλάντα.
