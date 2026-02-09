Με τον Μάλεν να σκοράρει δύο φορές, η Ρόμα επικράτησε 2-0 της Κάλιαρι εντός έδρας και χαμογέλασε ξανά στη Serie A.

Μετά από δύο αγωνιστικές χωρίς νίκη, η Ρόμα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας 2-0 της Κάλιαρι στο Ολίμπικο και πιάνοντας ξανά τη Γιουβέντους στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας της Serie A - με τους Σαρδηνούς από την άλλη να βλέπουν ένα σερί τριών νικών να σπάει.

Ανώτεροι οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μάλεν να ανοίγει το σκορ στο 25ο λεπτό με εξαιρετικό σκάψιμο από πλάγια θέση και το γκολ του να χωρίζει τις δύο ομάδες στην ανάπαυλα. Ο Ολλανδός ήταν αυτός που διπλασίασε τα τέρματα των Τζαλορόσι στο 65', όταν μετά από τρομερή ατομική ενέργεια του Τσελίκ, έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής.

Το 2-0 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα στη Ρώμη, καθώς η Κάλιαρι είχε δοκάρι στα τελευταία λεπτά, με την ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να παραμένει στο κόλπο για την έξοδο στο Champions League, έχοντας δει τη Γιουβέντους να χάνει βαθμούς μία ημέρα πριν κόντρα στη Λάτσιο. Στον πάγκο έμεινε καθόλη τη διάρκεια του αγώνα ο Κώστας Τσιμίκας.