Η Κάλιαρι επικράτησε εντός έδρας με το εμφατικό 4-0 κόντρα στην Βερόνα και έφτασε τις τρεις σερί νίκες.

Η Κάλιαρι ήταν καταιγιστική κόντρα στην Βερόνα, καθώς πήρε το τρίποντο με 4-0. Η ομάδα του Πισακάνε σημείωσε την τρίτη σερί νίκη και είναι στην 12η θέση με 28 βαθμούς. Αντιθέτως η Βερόνα, που έμεινε στο β' μέρος με 10 παίκτες, βουλιάζει όλο και περισσότερο στον πάτο της βαθμολογίας.

Στο 36' οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα με τον Ματιτσέλι, οποίος έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία. Στο 45'+2' ο Κιλιτσόι πήρε την πάσα από τη σέντρα του Εσπόσιτο και έκανε το 2-0. Το τρίτο γκολ ήρθε στο 84' με τον Σουλεμάνα, που πήρε το ριμπάουντ και έγραψε το 3-0. Οι Σαρδηνοί ήταν ασταμάτητοι και στις καθυστερήσεις, στο 90'+1', ο Ιντρίσι πήρε την κεφαλιά από την πάσα του Ζάπα και διαμόρφωσε το τελικό 4-0.