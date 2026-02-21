Με δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο, η Ίντερ επικράτησε 2-0 της Λέτσε και ξέφυγε (+10) στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.

Η Λέτσε προέβαλε σθεναρή αντίσταση στην Ίντερ, όμως λύγισε με 2-0 στο τέλος, με τους Μιλανέζους να ξεφεύγουν έτσι στο +10 από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Serie A με ματς περισσότερο.

Ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο οι Νερατζούρι, που ωστόσο δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ κάποια από τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησαν, με τον Φαλκόνε να είναι σταθερότατος και να κρατά το μηδέν μέχρι την ανάπαυλα. Στο 51ο λεπτό, ο Ντιμάρκο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από γύρισμα του Τουράμ, με το γκολ όμως να ακυρώνεται για οφσάιντ κατόπιν χρήσης VAR.

Εντέλει, η Ίντερ κατάφερε να φτάσει στο 1-0 στο 75', όταν μετά την εκτέλεση του κόρνερ του Ντιμάρκο, η μπάλα έφτασε στον Μχιταριάν, ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή έλυσε τον... Γόρδιο δεσμό. Επτά λεπτά αργότερα, οι παίκτες του Κριστιάν Κίβου σφράγισαν το διπλό, όταν μετά από ένα ακόμα κόρνερ του Ντιμάρκο, ο Ακάντζι έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.