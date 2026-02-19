Ανησυχία επικρατεί στην Ίντερ, καθώς όχι μόνο ηττήθηκε από την Μπόντο Γκλιμτ (3-1) στα play-offs του Champions League, αλλά έχασε και τον Μαρτίνες, που τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Ίντερ έπεσε θύμα της Μπόντο Γκλιμτ, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-1 στα play-offs του Champions League με το έργο της πρόκρισης να γίνεται αρκετά δύσκολο. Εκτός από την ήττα όμως, οι Νερατζούρι έχασαν τον Λαουτάρο Μαρτίνες, που αναγκάστηκε να γίνει αλλαγή στο 64' λόγω ενόχλησης στη γάμπα.

Ο Κίβου στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα ανέφερε πως ο τραυματισμός του Αργεντίνου είναι σοβαρός: «Χάσαμε τον Λαουτάρο, τραυματίστηκε. Είναι σοβαρό και θα μείνει εκτός δράσης για λίγο καιρό». Ο Αργεντίνος υπέστη θλάση στη γάμπα και αναμένεται να υποβληθεί σε περεταίρω εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού.

Η Ίντερ είχε παραπονεθεί για την κατάσταση του γηπέδου της Μπόντο, καθώς τα εκχιονιστικά μηχανήματα είχαν δημιουργήσει ζάρες σε ορισμένα σημεία του γηπέδου. O Ρουμάνος τεχνικός είχε εκφράσει την ανησυχία του για το ζαρωμένο τερέν, αλλά τόνισε πως αυτό δεν είναι δικαιολογία για την ήττα και πως θα παλέψουν για την πρόκριση στη ρεβάνς.