Ο Λαουτάρο Μαρτίνες θα μείνει εκτός για τρεις εβδομάδες λόγω τραυματισμού που υπέστη στη γάμπα στον αγώνα της Ίντερ με τη Μπόντο Γκλιμτ (3-1).

Οι χειρότεροι φόβοι για τον Λαουτάρο Μαρτίνες επιβεβαιώθηκαν μετά τον τραυματισμό του στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ίντερ με την Μπόντο Γκλιμτ. Οι Νερατζούρι γνώρισαν ήττα 3-1 στα playoffs του Champions League και η πρόκριση έγινε ακόμα πιο δύσκολη, ενώ ο τραυματισμός του Αργεντινού επιθετικού ήρθε να επιβαρύνει την κατάσταση και να προσθέσει έναν ακόμη πονοκέφαλο για τον Κίβου.

Να θυμίσουμε πως ο El Toro αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 61ο λεπτό λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, και οι εξετάσεις έδειξαν μυϊκή διάταση στον αριστερό γαστροκνήμιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sportmediaset», αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, χάνοντας κρίσιμα παιχνίδια για την ομάδα.

Συγκεκριμένα, τα παιχνίδια που θα χάσει ο Αργεντίνος φορ είναι το ματς κόντρα στη Λέτσε (21/2, Serie A), τη ρεβάνς με την Μπόντο Γκλιμτ (24/2, Champions League), το παιχνίδι με τη Τζένοα (28/2, Serie A) και τον πρώτο ημιτελικό της Coppa Italia με την Κόμο (3/3). Ενώ ακόμη η συμμετοχή του στο Derby della Madonnina με τη Μίλαν (8/3) παραμένει αμφίβολη.