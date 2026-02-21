Η Γιουβέντους πάει από το κακό στο χειρότερο και το Bleacher Report έκανε μία τουλάχιστον ευφάνταστη δημοσίευση.

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα η Γιουβέντους, που λίγες μέρες μετά τον διασυρμό από τη Γαλατάσαραϊ, ηττήθηκε και από την Κόμο εντός έδρας, φτάνοντας τα πέντε ματς σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς νίκη.

Το αποτέλεσμα σχολίασε με ευφάνταστο τρόπο το Bleacher Report, το οποίο δημοσίευσε μία φωτογραφία του Punch, του έξι μηνών μακάκου ο οποίος έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες καθώς εγκαταλείφθηκε από τη μαμά του σε ζωολογικό κήπο στην Ιαπωνία και βρήκε συντροφιά σε ένα λούτρινο μαϊμουδάκι.

Στη σχετική δημοσίευση, βλέπουμε τον μικρούλη Punch με φανέλα της Γιούβε, με τη λεζάντα να καταγράφει τα στατιστικά των Μπιανκονέρι τον τελευταίο καιρό – με 0-1-4 πρόσφατα, 15 βαθμούς διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας της Serie A και πρώτη εντός έδρας ήττα από την Κόμο μετά από 75 χρόνια...