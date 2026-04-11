Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (11/4) αθλητικών μεταδόσεων.

Μεγάλο Σάβατο σήμερα (11/4) και η δράση όσον αφορά το αθλητικό τηλεοπτικό μενού συναντάται στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, με την Premier League να έχει την τιμητική της.

Στις 14:30 η Άρσεναλ φιλοξενεί την Μπόρνμουθ (Novasports Premier League) και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ στις 16:30 (Novasports 3) στη Γερμανία υπάρχει το σούπερ ματς της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ακολουθεί στις 17:00 (Novasports Premier League) η εκτός έδρας μάχη της Μπράιτον του Κωστούλα με την Μπέρνλι, ενώ στις 19:00 (Cosmote Sport 1) η Μίλαν παίζει με την Ουντινέζε. Στις 19:30 (Novasports 1) η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Εσπανιόλ και γνωρίζει πως με νίκη πηγαίνει στο +9 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την ίδια ώρα (19:30, Novasports Premier League) η Λίβερπουλ περιμένει τη Φούλαμ, ενώ το μενού ολοκληρώνεται στις 22:00 (Novasports Prime) με το Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης.

