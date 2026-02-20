ΜακΤόμινεϊ: «Το ποδόσφαιρο έχει γίνει σοφτ, δεν έμαθα έτσι σαν παιδί»

Την άποψη ότι το ποδόσφαιρο έχει γίνει σοφτ εξέφρασε ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ της Νάπολι.

Σε μια εποχή που οι... θεατρινισμοί και η εκμαίευση φάουλ και πέναλτι βρίσκονται στο προσκήνιο, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη στην Corriere dello Sport και εξέφρασε την άποψη ότι το ποδόσφαιρο έχει γίνει σοφτ!

Συγκεκριμένα, ο Σκωτσέζος ανέφερε ότι «νομίζω πως το ποδόσφαιρο έχει γίνει σοφτ, μαλακό. Κάποιες διαιτητικές αποφάσεις είναι πολύ, πολύ σοφτ. Δεν είχα μάθει αυτήν την αίσθηση όταν ήμουν παιδί, μας μάθαιναν να κάνουμε τάκλιν με ειλικρίνεια και δύναμη. Τώρα το παραμικρό άγγιγμα μπορεί να οδηγήσει σε μία κίτρινη κάρτα. Δεν είναι δουλειά μου να βγάζω συμπεράσματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πολλή προσοχή, πολλή ευαισθησία».

Ο 29χρονος χαφ άφησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από 22 χρόνια σε ακαδημίες και πρώτη ομάδα το 2024 προκειμένου να μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Νάπολι, με την οποία έχει ήδη κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας του Αντόνιο Κόντε, για τον οποίο ο ΜακΤόμινεϊ είπε ότι «είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, δυνατός, παθιασμένος, ξέρει πολλή μπάλα, είναι διαφορετικός από όποιον είχα στο παρελθόν».