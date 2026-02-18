Η UEFA προέβη σε συγκεκριμένες επισημάνσεις προς τους διαιτητές με αφορμή την έναρξη των νοκ άουτ.

Τα νοκ άουτ των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA ξεκίνησαν χθες σε μία εποχή που η διαιτησία βρίσκεται παντού υπό αμφισβήτηση, με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να κάνει συγκεκριμένες επισημάνσεις προς τους διαιτητές.

Πίσω από αυτές, βρίσκεται ο διευθυντής διαιτησίας, Ρομπέρτο Ροσέτι, που αρχικά υπενθύμισε πως προτεραιότητα για κάθε ρέφερι πρέπει να είναι η ασφάλεια των ποδοσφαιριστών, τονίζοντας πως κατόπιν αναλύσεων, διαπιστώθηκε πως οι μισές αψιμαχίες ξεσπούν κοντά στους πάγκους, ενώ τα σκληρά τάκλιν εμφανίζονται συχνά μετά από απώλεια της κατοχής της μπάλας, αναπήδηση της μπάλας στο χορτάρι ή μοιρασμένες μονομαχίες.

Αναφορικά με το VAR, ο Ροσέτι έκανε σαφές ότι «πρέπει να θυμόμαστε πως υπάρχει για να διορθώνει, η τεχνολογία είναι εξαιρετική για αντικειμενικές αποφάσεις, όπως ένα οφσάιντ, αλλά για υποκειμενική κρίση, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Άλλοι τομείς στους οποίους έγινε αναφορά είναι το θέατρο για την εκμαίευση φάουλ, πέναλτι και καρτών, καθώς και οι περιπτώσεις επαφής της μπάλας με το χέρι, με τους διαιτητές να καλούνται να λαμβάνουν υπόψιν την πρόθεση του παίκτη, τη θέση του χεριού και τις κόντρες.