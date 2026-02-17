Αποβολή και πρόστιμο επιβλήθηκαν στον Πρόεδρο της Γιουβέντους, Κομολί και στον Κιελίνι για όσα διαδραματίστηκαν μετά το φινάλε του Ίντερ - Γιουβέντους.

Μετά τη λήξη του ιταλικού ντέρμπι μεταξύ Ίντερ και Γιουβέντους, ακολουθήσε το χάος με τους Μπιανκονέρι να είναι έξαλλοι με τη διαιτησία εξαιτίας της αποβολής του Καλουλού. Οι Νερατζούρι τελικά νίκησαν με 3-2, αλλά η Βέκια Σινιόρα έπαιζε από το 42' με παίκτη λιγότερο.

Σήμερα ανακοινώθηκε και η ποινή των ανθρώπων της Γιουβέντους. Ο Πρόεδρος και CEO, Κομολί αποβλήθηκε από τα γήπεδα μέχρι τις 31 Μαρτίου και πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ ο Κιελίνι, διευθυντής ποδοσφαιρικής στρατηγικής της ομάδας αποβλήθηκε μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Πρόεδρος της Γιουβέντους, Κομολί, ο Κιελίνι και ο Σπαλέτι επιτέθηκαν φραστικά τον διαιτητή της αναμέτρησης για την άδικη απόφαση. Την επόμενη μέρα ο αρχιδιαιτητής της Serie Α, Ρόκι, παραδέχτηκε πως η αποβολή του Καλουλού ήταν λανθασμένη, καθώς φάνηκε ότι ο Μπαστόνι έπεσε μόνος του κάτω, χωρίς ωα υπάρχει επαφή με τον Γάλλο.