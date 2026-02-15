Χαμός επικράτησε μετά το ντέρμπι της Ιταλίας ανάμεσα σε Ίντερ και Γιουβέντους, με τους ανθρώπους των Μπιανκονέρι να ξεσπούν στον διαιτητή του αγώνα.

Το ντέρμπι της Ιταλίας, μεταξύ Ίντερ και Γιουβέντους τα είχε όλα. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι, οι Νερατζούρι επικράτησαν στον 90' με 3-2 χάρη στο χρυσό γκολ του Ζιελίνσκι και υπέταξαν τη Βέκια Σινιόρα.

Λίγο πριν το φινάλε του α' μέρους, ο διαιτητής απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Καλουλού για μαρκάρισμα στον Μπαστόνι αφήνοντας την ομάδα με αριθμητικό μειονέκτημα. Η απόφαση χαρακτηρίστηκε από τους Μπιανκονέρι αρκετά υπερβολική, γεγονός που πυροδότησε την εξόργισή τους. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής Σπαλέτι, ο Πρόεδρος της ομάδας, Κομολί και ο Κιελίνι ήταν έξαλλοι με τον διαιτητή και του επιτέθηκαν στη φυσούνα, ενώ οι υπόλοιποι που ήταν μπροστά στο περιστατικό, προσπάθησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Εκτός από αυτό το σκηνικό, ένταση προκλήθηκε και μετά το το νικητήριο γκολ του Πολωνού ποδοσφαιριστή, καθώς οι οπαδοί της Ίντερ προκάλεσαν τους ανθρώπους της Γιουβέντους στις κερκίδες και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν νωρίτερα.

