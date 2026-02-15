Νάπολι - Ρόμα 2-2: Όρθιοι οι Παρτενοπέι κόντρα στον «δαιμόνιο» Μάλεν
Δυο γκολ του Μάλεν την είχαν ρίξει στα σχοινιά. Ο φουριόζος Ολλανδός είχε πάρει από το χεράκι τη Ρόμα και την οδηγούσε προς τη νίκη στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και το άλμα στην 3η θέση, όμως η Νάπολι κατάφερε να μείνει όρθια στο τέλος. Με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Παρτενοπέι έσωσαν τον βαθμό της ισοπαλίας και με το τελικό 2-2 διατηρήθηκαν τουλάχιστον πίσω από τις ομάδες του Μιλάνο, στην 3η θέση της Serie A.
Οι Τζαλορόσοι ευτύχησαν να προηγηθούν από πολύ νωρίς, αφού μόλις στο 7΄ο Μάλεν με δυνατό τελείωμα από κντά από μπαλιά του Θαραγόθα άνοιξε το σκορ. Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να απαντήσουν πριν από το ημίχρονο, όταν στο 40΄η σουτάρα του Σπινατσόλα έξω από την περιοχή καρφώθηκε στο βάθος των διχτύων.
Ο ίδιος παίκτης με το ξεκίνημα του β΄μέρους λίγο έλειψε να φέρει τούμπα το ματς, όμως το 2-1 άνηκε στους Τζαλορόσι με τον Μάλεν να σκοράρει από την άσπρη βούλα στο 68΄. Η Νάπολι πάντως δεν είχε σκοπό να σκύψει το κεφάλι και ισοφάρισε στο τελικό 2-2 στο 82΄με τρομερό τελείωμα του Άλισον Σάντος.
