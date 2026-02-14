Ο Τζέρεμι Μπόγκα, ο οποίος πλεόν αγωνίζεται στη Γιουβέντους, εξομολογήθηκε σε συνέντευξη του τις δύσκολες καταστάσεις που βίωσε στην προηγούμενη ομάδα του.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Γιουβέντους, ο Τζερεμί Μπόγκα, ο οποίος έφτασε στο Τορίνο ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λιλ κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του την ευγνωμοσύνη του που μετακόμισε στους Μπιανκονέρι.

«Υπήρχε μεγάλη συγκίνηση, αλλά δεν το συνειδητοποίησα μέχρι που υπέγραψα. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ μετά από ό,τι συνέβη στην αρχή της σεζόν. Είμαι πραγματικά χαρούμενος», δήλωσε ο Γάλλος εξτρέμ στο δίκτυο DAZN.

Ο νεαρός επιθετικός τόνισε ακόμη, πως είναι χαρούμενος που έφυγε από τη Νις, μετά από τη δύσκολη περίοδο που βίωσε στην ομάδα κάτα τη διάρκεια του πρώτου μισού της φετινής σεζόν.

«Συνέβησαν λίγο από όλα, όπως είδες και με τους οπαδούς. Ήταν μια κακή στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου. Ακόμα δεν μπορώ να αναλύσω τις λεπτομέρειες, αλλά πέρασα δύο μήνες κλεισμένος μόνος μου στο σπίτι με τον προπονητή γυμναστικής μου και τη σύζυγό μου. Ήταν μια κακή στιγμή, αλλά τώρα είμαι χαρούμενος που βγήκα από αυτή την κατάσταση».

New Juventus signing Jeremie Boga is ‘grateful’ to have joined the Bianconeri after a terrible first part to the season at OGC Nice: ‘I didn’t eat much, and my family was scared.’ pic.twitter.com/ArrDdWnB97 — Football Italia (@footballitalia) February 13, 2026

«Έχασα βάρος την πρώτη εβδομάδα επειδή δεν έτρωγα πολύ. Υπήρχε επίσης ανησυχία από την οικογένεια, η οποία ήταν φοβισμένη. Ήθελα να το ξεχάσω και να προχωρήσω. Η Γιουβέντους με έσωσε. Ήταν μια ευλογία», συνέχισε ο Μπόγκα.

«Ήμουν εκτός δράσης για δύο μήνες. Τώρα είμαι στη Γιουβέντους. Είναι ένα όνειρο και πρέπει να αποδεικνύω σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση ότι είμαι τυχερός που βρίσκομαι εδώ. Νιώθω καλύτερα μέρα με την μέρα, οπότε είμαι σε καλό δρόμο».

Ο Γάλλος εξτρέμ έχει ήδη αγωνιστεί στη Serie A με τις φανέλες της Σασουόλο και της Αταλάντα, πετυχαίνοντας 20 γκολ και 15 ασίστ σε 137 εμφανίσεις στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας, ενώ μάλιστα έχει σκοράρει εναντιόν της «γηραιάς κυρίας» τη σεζόν 2019-20.

«Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερό μου γκολ στη Serie A, επειδή ήρθε απέναντι σε έναν θρύλο του αθλήματος όπως ο Μπουφόν. Είναι μια ωραία ανάμνηση, αλλά τώρα είμαι εδώ».