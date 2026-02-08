Ο Καλουλού στο 90+6' ισοφάρισε σε 2-2 για τη Γιουβέντους και τη γλίτωσε από εντός έδρας ήττα ήττα ενάντια στη Λάτσιο.

Η Λάτσιο άγγιξε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη ενάντια στη Γιουβέντους μετά το 2017, όμως η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι επέστρεψε από το 0-2 και με γκολ του Καλουλού στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και πήρε την ισοπαλία, 2-2!

Οι Μπιανκονέρι άνοιξαν το σκορ στο 25' με τον Κόπμαϊνερς ή έτσι τουλάχιστον νόμιζαν, αφού το γκολ του Ολλανδού ακυρώθηκε καθώς ο Τουράμ, που θεωρήθηκε πως επηρέαζε τη φάση, βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Αντιθέτως, οι Λατσιάλι ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα πριν την ανάπαυλα, με τον Πέδρο να σκοράρει με σουτ που κόντραρε μετά από λάθος του Λοκατέλι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους!

Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο, με τον Ίσακσεν να κάνει το 2-0 για τους Ρωμαίους με τρομερό σουτ από πλάγια θέση και να βάζει γερές βάσεις νίκη για την ομάδα του. Παρ' όλα αυτά, η Βέκια Σινιόρα κατόρθωσε να μπει ξανά στο ματς στο 59', όταν μετά από φάση διαρκείας, ο ΜακΚένι μείωσε με κεφαλιά από κοντά. Ο Αμερικανός σκόραρε ξανά στο 82' αλλά ήταν εκτεθειμένος, με τη λύτρωση να έρχεται τελικά στο... 90+6' με τρομερή κεφαλιά του Καλουλού!