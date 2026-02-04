Ίντερ: Οι ιταλικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη ρίψη της κροτίδας
Ένα σοκαριστικό περιστατικό στιγμάτισε τον αγώνα της Κρεμονέζε με την Ίντερ την περασμένη Κυριακή (1/2), όταν ένας οπαδός των Νερατζούρι πέταξε κροτίδα και χτύπησε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Εμίλ Αουντέρο. Το γεγονός οδήγησε στη διακοπή του ματς για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι ιταλικές Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει το περιστατικό.
Χάρη στις κάμερες παρακολούθησης και την έρευνα της εγκληματολογικής υπηρεσίας, ο δράστης ταυτοποιήθηκε άμεσα. Όπως έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση πρόκειται για έναν 19χρονο οπαδό της Ίντερ, μέλος της ομάδας ultras «Viking».
Το περιστατικό είχε άμεσες συνέπειες για την ομάδα τους Νερατζούρι, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας αποφάσισε απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της Ίντερ στα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι τις 23 Μαρτίου, ενώ απαγορεύτηκε και η πώληση εισιτηρίων για τους κατοίκους της Λομβαρδίας. Από το μέτρο εξαιρείται το ντέρμπι με τη Μίλαν, καθώς οι δύο ομάδες μοιράζονται το ίδιο στάδιο. Έτσι, η Ίντερ θα στερηθεί την παρουσία των οπαδών της στους αγώνες με Σασουόλο (8/2), Λέτσε (21/2) και Φιορεντίνα (22/3).
🎥 🇮🇹
Police have released video footage of the Idiotic Inter fan who threw the flare at Audero in the Cremonese - Inter game.
Thanks to this wanker ALL of Inter’s away fans have been handed a three match ban.
One idiot to ruin it for all 🤦♂️ pic.twitter.com/usugvWdeDD— Uncle Sharma 🎙️ (@RSharmzz) February 3, 2026
