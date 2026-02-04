Το video από τη ρίψη κροτίδας οπαδού της Ίντερ στον τερματοφύλακα της Κρεμονέζε δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ιταλικές αρχές.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό στιγμάτισε τον αγώνα της Κρεμονέζε με την Ίντερ την περασμένη Κυριακή (1/2), όταν ένας οπαδός των Νερατζούρι πέταξε κροτίδα και χτύπησε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Εμίλ Αουντέρο. Το γεγονός οδήγησε στη διακοπή του ματς για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι ιταλικές Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει το περιστατικό.

Χάρη στις κάμερες παρακολούθησης και την έρευνα της εγκληματολογικής υπηρεσίας, ο δράστης ταυτοποιήθηκε άμεσα. Όπως έγινε γνωστό με επίσημη ανακοίνωση πρόκειται για έναν 19χρονο οπαδό της Ίντερ, μέλος της ομάδας ultras «Viking».

Το περιστατικό είχε άμεσες συνέπειες για την ομάδα τους Νερατζούρι, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας αποφάσισε απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της Ίντερ στα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι τις 23 Μαρτίου, ενώ απαγορεύτηκε και η πώληση εισιτηρίων για τους κατοίκους της Λομβαρδίας. Από το μέτρο εξαιρείται το ντέρμπι με τη Μίλαν, καθώς οι δύο ομάδες μοιράζονται το ίδιο στάδιο. Έτσι, η Ίντερ θα στερηθεί την παρουσία των οπαδών της στους αγώνες με Σασουόλο (8/2), Λέτσε (21/2) και Φιορεντίνα (22/3).