Πάρμα - Γιουβέντους 1-4: Τεσσάρα και τετράδα η «Μεγάλη Κυρία»
Η Γιουβέντους διέλυσε την Πάρμα με 4-1 και βρέθηκε ξανά στην τετράδα της Serie A. H Mεγάλη Κυρία ήταν εξαιρετική, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στην αντίπαλό της και πλησίασε τόσο την 3η Νάπολι όσο και τη 2η Μίλαν. Στον αντίποδα, η Πάρμα έμεινε στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και στο 15ο λεπτό με τον Μπρέμερ άνοιξαν το σκορ. Η Γιούβε ήταν καλύτερη και στο 37' ο ΜακΚένι πέτυχε το 2-0. Το αυτογκόλ του Καμπιάσο στο 51' έβαλε την Πάρμα στο «κόλπο», ωστόσο ο Μπρέμερ από ασίστ του Ντέιβιντ πέτυχε το 3-1. Δέκα λεπτά αργότερα ο Ντέιβιντ διαμόρφωσε το 4-1. Στις καθυστερήσεις το τέρμα του Οπεντά ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
