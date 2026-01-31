Μίλαν: Στα ροσονέρι ο Μενιάν ως το 2031
H Μίλαν ήταν σε συζητήσεις με τον Mάικ Μενιάν για την ανανέωση του συμβολαίου του τις τελευταίες μέρες και εκκρεμούσαν μόνο τα διαδικαστικά. Τελικά το οριστικό deal επετεύχθη και έτσι ο εμβληματικός Γάλλος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να φοράει τα Ροσονέρι μέχρι τον Ιούνιο του 2031.
Ο 30χρονος γκολκίπερ ήρθε στο Μιλάνο το 2021, όταν αποχώρησε ο Ντοναρούμα και έγινε αναπόσπαστο μέλος των Ροσονέρι κάτω από τα δοκάρια, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Με την ιταλική ομάδα έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup Ιταλίας, ενώ μετράει 188 εμφανίσεις συνολικά. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 25 συμμετοχές.
𝑈𝑛 𝑎𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒: Mike is here to stay 🦅— AC Milan (@acmilan) January 31, 2026
