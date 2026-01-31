Ο Mάικ Μενιάν ανανέωσε και επίσημα με την Μίλαν και θα παραμείνει κάτοικος Μιλάνου μέχρι τον καλοκαίρι του 2031.

H Μίλαν ήταν σε συζητήσεις με τον Mάικ Μενιάν για την ανανέωση του συμβολαίου του τις τελευταίες μέρες και εκκρεμούσαν μόνο τα διαδικαστικά. Τελικά το οριστικό deal επετεύχθη και έτσι ο εμβληματικός Γάλλος τερματοφύλακας θα συνεχίσει να φοράει τα Ροσονέρι μέχρι τον Ιούνιο του 2031.

Ο 30χρονος γκολκίπερ ήρθε στο Μιλάνο το 2021, όταν αποχώρησε ο Ντοναρούμα και έγινε αναπόσπαστο μέλος των Ροσονέρι κάτω από τα δοκάρια, ενώ φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Με την ιταλική ομάδα έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup Ιταλίας, ενώ μετράει 188 εμφανίσεις συνολικά. Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 25 συμμετοχές.