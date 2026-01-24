Μενιάν: Ανανεώνει στη Μίλαν μέχρι το 2031
Κάτοικος Μιλάνου φαίνεται πως θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Μάικλ Μενιάν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του έγκυρου Ιταλού ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γάλλος γκολκίπερ κατέληξε σε συμφωνία με τη Μίλαν για να παραμείνει στην Ιταλία και μετά το καλοκαίρι.
Με δεδομένο πως η τρέχουσα συμφωνία τους εκπνέει το καλοκαίρι του 2026, οι δυο πλευρές επίσπευσαν τις επαφές τους κι έδωσαν προφορικά τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2031!
Πλέον μένει να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διεργασίες που θα επισημοποιήσουν την παραμονή του Γάλλου γκολκίπερ στη Μίλαν, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί πολύ έντονα με την Τσέλσι.
Από την πρώτη στιγμή που υπέγραψε στη Μίλαν πίσω στο 2021 για να αντικαταστήσει τον Ντοναρούμα, ο Μενιάν αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα των Ροσονέρι με 24 συμμετοχές για φέτος κάτω από την εστία της ομάδας του Αλέγκρι.
🚨🔴⚫️ AC Milan and Mike Maignan reach verbal agreement over new deal until June 2031!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2026
Formal steps to follow but deal in place for French GK who was out of contract in June 2026.
Huge move for Milan with Maignan seen as key player. @MatteMoretto 🫱🏼🫲🏾
🎥 https://t.co/PSQua1OOUZ pic.twitter.com/IIr5jfKHkj
