Σε προφορική συμφωνία φαίνεται πως κατέληξαν Μίλαν και Μάικλ Μενιάν για την ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2031.

Κάτοικος Μιλάνου φαίνεται πως θα παραμείνει και τα επόμενα χρόνια ο Μάικλ Μενιάν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του έγκυρου Ιταλού ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γάλλος γκολκίπερ κατέληξε σε συμφωνία με τη Μίλαν για να παραμείνει στην Ιταλία και μετά το καλοκαίρι.

Με δεδομένο πως η τρέχουσα συμφωνία τους εκπνέει το καλοκαίρι του 2026, οι δυο πλευρές επίσπευσαν τις επαφές τους κι έδωσαν προφορικά τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2031!

Πλέον μένει να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διεργασίες που θα επισημοποιήσουν την παραμονή του Γάλλου γκολκίπερ στη Μίλαν, ο οποίος στο παρελθόν είχε συνδεθεί πολύ έντονα με την Τσέλσι.

Από την πρώτη στιγμή που υπέγραψε στη Μίλαν πίσω στο 2021 για να αντικαταστήσει τον Ντοναρούμα, ο Μενιάν αποτελεί τον βασικό τερματοφύλακα των Ροσονέρι με 24 συμμετοχές για φέτος κάτω από την εστία της ομάδας του Αλέγκρι.