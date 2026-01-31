Νάπολι - Φιορεντίνα 2-1: Συνήλθε και βύθισε τους Βιόλα
Επιστροφή στα τρίποντα για τη Νάπολι! Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε συνήλθε μετά τον αποκλεισμό από το Champions League, αφού κατάφερε να λυγίσει με 2-1 τη Φιορεντίνα και να παραμείνει σε τροχιά τετράδας. Μόλις στο 11΄ο Βεργκάρα σκόραρε ξανά για τους Παρτενοπέι και άνοιξε το δρόμο της νίκης, προτού μοιράσει το 2-0 στο 49΄για τον Γκουτιέρες.
Οκτώ λεπτά αργότερα η Φιορεντία μείωσε με τον Σόλομον, όμως δεν κατάφερε να βρει ποτέ το γκολ της ισοφάρισης. Και με την ήττα 2-1 παρέμεινε εντός της ζώνης του υποβιβασμού, τη στιγμή που στη Νάπολι κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα για τον τραυματισμό του Ντι Λορέντσο στο γόνατο που αποτέλεσε το τελευταίο «θύμα» της επιδημίας που έχει ξεσπάσει στον ιταλικό Νότο.
