Λάτσιο: Μαζικό μποϊκοτάζ των οπαδών, άδειο το «Ολίμπικο» στο ματς με την Τζένοα

Το ματς μεταξύ Λάτσιο και Τζένοα έγινε μπροστά σε ένα άδειο «Ολίμπικο» εξαιτίας μποϊκοτάζ των οπαδών των Λατσιάλι.

Η Λάτσιο αντιμετώπισε την Τζένοα για την 23η αγωνιστική της Serie A σε ένα γήπεδο...σχεδόν άδειο. Οι οπαδοί αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το ματς και να μην δώσουν το παρόν στη σημερινή αναμέτρηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στον Πρόεδρο της ομάδας, Κλαούντιο Λοτίτο.

Η εικόνες από το άδειο «Ολίμπικο» κατέκλυσαν το διαδίκτυο και προκάλεσαν αντιδράσεις. Οι φίλαθλοι της ομάδας με την κίνηση τους αυτή στρέφονται κατά του Προέδρου, ο οποίος βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της κριτικής μετά από μια μεταγραφική περίοδο που ανέδειξε όλες τις εντάσεις ανάμεσα στην ομάδα, τον προπονητή και τη διοίκηση. Το μοναδικό ματς της σημερινής αναμέτρησης δεν θυμίζει σε τίποτα έναν αγώνα ιταλικού πρωταθλήματος, ενώ μόνο λίγο πάνω από 3000 φίλοι της ομάδας βρέθηκαν στις κερκίδες.

Χαρακτηριστικό είναι πως οι οπαδοί είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για την απόφασή τους για μποϊκοτάζ και τελικά το έκαναν πράξη, ενώ η συνήθης «Curva» των Λατσιάλι μάχεται κατά του Προέδρου εδώ και πολύ καιρό.

