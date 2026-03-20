Σε ένα απίθανο ματς που κρίθηκε στην παράταση, η Μπολόνια νίκησε 4-3 τη Ρόμα εκτός έδρας και συνεχίζει στους «8» του Europa League.

Ο ιταλικός εμφύλιος του Europa League βάφτηκε κυανέρυθρος! Η τρομερή Μπολόνια έκανε τη ζημιά στη Ρόμα, νικώντας τη 4-3 στην παράταση μέσα στο Ολίμπικο και πήρε με συνολικό σκορ 5-4 την πρόκριση στα προημιτελικά, εκεί όπου περιμένει η Άστον Βίλα.

Ο Ρόου άνοιξε το σκορ για τους Ροσομπλού στο 22', με τον Εντικά να απαντά μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα πήγαιναν ισόπαλες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο, όμως το πέναλτι του Μπερναρντέσκι στο 45+2' έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έφτασαν και σε τρίτο γκολ με τον Κάστρο στο 58'!

Οι Τζαλορόσι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο αλλά είχαν τις απαντήσεις, με τον Μάλεν αρχικά να μειώνει στο 69' ευστοχώντας από τη λευκή βούλα και τον Πελεγκρίνι να επαναφέρει την ισορροπία και να στέλνει, εντέλει, στην παράταση το ματς σκοράροντας το 80ό λεπτό της αναμέτρησης.

Στο έξτρα ημίωρο, όλα κρέμονταν από μια κλωστή και εντέλει στο 111' ήρθε ένα ακόμη προβάδισμα για την Μπολόνια, με τον Καμπιάγκι να στέλνει την μπάλα δοκάρι και μέσα από πλάγια θέση και να δίνει το τεράστιο διπλό στην ομάδα του! Σημειώνεται πως για τις δύο ομάδες, έμειναν στον πάγκο οι Κώστας Τσιμίκας και Μπάμπης Λυκογιάννης.