Πρόβλημα στη Ρόμα ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός ο Κονέ- Αμφίβολος ο Ντιμπάλα

Νέο πλήγμα για τη Ρόμα που αναμένεται να ταξιδέψει στη Αθήνα για τον αγώνα με το Παναθηναϊκό χωρίς τον Μανού Κονέ, ενώ αμφίβολος παραμένει και ο Πάουλο Ντιμπάλα.

Η Ρόμα λίγα 24ωρα πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League, υποδέχθηκε χθες (25/01) στο «Ολίμπικο» την Μίλαν στα πλαίσια της 22ης αγωνιστικής της Serie A, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες της αναμέτρησης ήταν ο Μανού Κόνε, ο οποίος όμως αποχώρησε τραυματίας από τον αγωνιστικό χώρο στο 59ο λεπτό. Αναλυτικότερα στο 56' ο 24χρόνος μέσος, έπειτα από μια μονομαχία που είχε με τον Ραμπιό, υπέστη μυϊκή διάταση στον καμπτήρα του δεξιού μηρού και κατέρρευσε στο έδαφος, ζητώντας αμέσως να αντικατασταθεί. Στη συνέχεια αποχώρησε κουτσαίνοντας, καλύπτοντας το πρόσωπό του με τη φανέλα από τον πόνο.

Οι εξετάσεις του Κονέ θα βγούν αργότερα μέσα στην ημέρα και θα αποκαλύψουν την έκταση του τραυματισμού του, με τις αρχικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 2-3 εβδομάδες απουσίας. Ως εκ΄ τούτου ο Γάλλος διεθνής, που έχει ξεκινήσει βασικός σε όλα τα ματς της Ρόμα στο πρωτάθλημα φέτος, θα λείψει σίγουρα από το παιχνίδι της Πέμπτης (29/01) εναντίον του Παναθηναϊκού, με τους Πισίλι και Ελ Αϊνάουι να διεκδικούν μια θέση δίπλα στον Κριστάντε.

Τέλος, αμφίβολος θεωρείται και ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος αποχώρησε από το γήπεδο ως αλλαγή στο 69ο λεπτό με μώλωπες στο αριστερό του γόνατο. Θυμίζουμε ότι πέρα από τον Αργεντινό, αμφίβολοι θεωρούνται επίσης και οι υπάρχοντες τραυματίες των «λύκων»: Ντόβμπικ, Ελ Σαράουι και Ερμόσο.