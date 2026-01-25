Ρόμα - Μίλαν 1-1: Έχασαν έδαφος στο Ολίμπικο οι Ροσονέρι
Η Μίλαν δεν μπόρεσε να περάσει αλώβητη από την έδρα της Ρόμα, έμεινε στο 1-1 και βρέθηκε στο -5 από την Ίντερ και την κορυφή της Serie A. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι είναι στην 3η θέση και ισοβαθμούν με τη Νάπολι. Εξαιρετικοί οι Τζαλορόσι λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Η Ρόμα μπήκε δυνατά και μόλις στα 16 δευτερόλεπτα ο Μάλεν είχε την πρώτη τελική, χωρίς όμως να αιφνιδιάσει τον Μενιάν. Ο τερματοφύλακας της Μίλαν πραγματοποίησε στη συνέχεια διπλή επέμβαση σε σουτ του Κονέ και του Μάλεν. Η Ρόμα είχε τον απόλυτο έλεγχο, αλλά ο Γάλλος γκολκίπερ με μεγάλες επεμβάσεις νίκησε Μάλεν και Σουλε. Ωστόσο, κόντρα στη ροή του ματς, οι Ροσονέρι πήραν το προβάδισμα. Στο 62' από σέντρα του Μόντριτς, ο Ντε Βίντερ με κοντινή κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Η Ρόμα απάντησε στο 74', όταν κέρδισε πέναλτι. Ο Πελεγκρίνι δεν αστόχησε και η Ρόμα απέσπασε ισοπαλία 1-1 πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ο Τσιμίκας ήταν στον πάγκο των Τζαλορόσι και όλα δείχνουν πως τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσει παρελθόν, μιας και θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ.
PELLEGRINI CONVERTS THE PENALTY!— TREQUARTISTA (@TatticaPassata) January 25, 2026
AS Roma 1-1 AC Milanpic.twitter.com/Xw51nI89E7
