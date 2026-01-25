Αταλάντα - Πάρμα 4-0: Νίκη - περίπατος
Η Αταλάντα επιβλήθηκε της Πάρμα με 4-0 και έφτασε τους 35 βαθμούς ούσα στην 7η θέση. Με την νίκη αυτή πλησίασε την Γιουβέντους στο - 4, με ματς περισσότερο. Αντιθέτως η Πάρμα συνεχίζει να κατρακυλά ούσα στην 14η θέση με 23 βαθμούς και χωρίς νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια.
Στο 15' ο Σκαμάτσα ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα κάνοντας το 1-0. Στο 24΄ο Ντε Ρουν εκτέλεσε στην αριστερή γωνία του Τσόρβι για το 2-0. Η ομάδα του Παλαντίνο πήρε φόρα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ με τον Ρασπαντόρι, ο οποίος με ένα εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το το 3-0, ενώ στο 90'+2' ο Κριστόβιτς διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
Νίκη με ανατροπή η Τζένοα
Η Μπολόνια με βασικό στο σχήμα της τον Λυκογιάννη ηττήθηκε στην έδρα της Τζένοα με 3-2. Στο 35' ο Φέργκιουσον με ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στο 47' ο Οτόα της Τζένοα άθελα του έδωσε πλεονέκτημα δύο τερμάτων στην αντίπαλο στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Η αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε στο 62' με τον Μαλινόφσκι που μείωσε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 57'. Στο 79' ο Εκουμπάν γύρισε το ματς ισοφαρίζοντας σε 2-2 και η ολική ανατροπή έγινε στο 90'+1' με τον Μεσίας. Η ομάδα του Ιταλιάνο υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα και έμεινε στους 30 βαθμούς ούσα στην 8η θέση.
Επιστροφή στις νίκες για την Σασουόλο
Η Σασουόλο επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Κρεμονέζε με 1-0. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Φαντερά άνοιξε το σκορ, αφού πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Το σκορ στο υπόλοιπο μέρος του αγώνα δεν άλλαξε και παρέμεινε το τελικό 1-0 μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Γκρόσο είναι στην 11η θέση με 26 βαθμούς, ενώ η Κρεμονέζε συνεχίζει τα απογοητευτικά αποτελέσματα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.