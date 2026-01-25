Η Αταλάντα ήταν ασταμάτητη κόντρα στην Πάρμα επικρατώντας με το εμφατικό 4-0. Βασικός ο Λυκογιάννης στην ήττα της Μπολόνια κόντρα στην Τζένοα.

Η Αταλάντα επιβλήθηκε της Πάρμα με 4-0 και έφτασε τους 35 βαθμούς ούσα στην 7η θέση. Με την νίκη αυτή πλησίασε την Γιουβέντους στο - 4, με ματς περισσότερο. Αντιθέτως η Πάρμα συνεχίζει να κατρακυλά ούσα στην 14η θέση με 23 βαθμούς και χωρίς νίκη στα τρία τελευταία παιχνίδια.

Στο 15' ο Σκαμάτσα ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα κάνοντας το 1-0. Στο 24΄ο Ντε Ρουν εκτέλεσε στην αριστερή γωνία του Τσόρβι για το 2-0. Η ομάδα του Παλαντίνο πήρε φόρα και ανέβασε τον δείκτη του σκορ με τον Ρασπαντόρι, ο οποίος με ένα εξαιρετικό τελείωμα έγραψε το το 3-0, ενώ στο 90'+2' ο Κριστόβιτς διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Νίκη με ανατροπή η Τζένοα

Η Μπολόνια με βασικό στο σχήμα της τον Λυκογιάννη ηττήθηκε στην έδρα της Τζένοα με 3-2. Στο 35' ο Φέργκιουσον με ένα δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στο 47' ο Οτόα της Τζένοα άθελα του έδωσε πλεονέκτημα δύο τερμάτων στην αντίπαλο στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Η αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε στο 62' με τον Μαλινόφσκι που μείωσε με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 57'. Στο 79' ο Εκουμπάν γύρισε το ματς ισοφαρίζοντας σε 2-2 και η ολική ανατροπή έγινε στο 90'+1' με τον Μεσίας. Η ομάδα του Ιταλιάνο υπέστη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα και έμεινε στους 30 βαθμούς ούσα στην 8η θέση.

Επιστροφή στις νίκες για την Σασουόλο

Η Σασουόλο επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Κρεμονέζε με 1-0. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Φαντερά άνοιξε το σκορ, αφού πήρε το ριμπάουντ και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Το σκορ στο υπόλοιπο μέρος του αγώνα δεν άλλαξε και παρέμεινε το τελικό 1-0 μέχρι το τέλος. Η ομάδα του Γκρόσο είναι στην 11η θέση με 26 βαθμούς, ενώ η Κρεμονέζε συνεχίζει τα απογοητευτικά αποτελέσματα.