Σε ένα ματς που πιθανότατα θα ξεχαστεί γρήγορα, Λέτσε και Λάτσιο έμειναν στο 0-0.

Μπορεί να κοντραρίστηκαν σε... prime time zone, όμως το θέαμα που προσέφεραν Λέτσε και Λάτσιο δεν ήταν ανάλογο, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 και τον Χρήστο Μανδά να παρακολουθεί από τον πάγκο το τελευταίο, εκτός απροόπτου, ματς του ως παίκτης των Ρωμαίων.

Το πρώτο μέρος δεν είχε ιδιαίτερα πολλές φάσεις, με τους γηπεδούχους να αγγίζουν το γκολ στο 39' αλλά να βλέπουν το δυνατό σουτ του Ραμαντάνι να σταματάει στο δοκάρι. Το θέαμα παρέμεινε φτωχό και μετά την ανάπαυλα, με το σκορ να μην ανοίγει και τις δύο ομάδες να βολεύονται εντέλει με τον βαθμό της ισοπαλίας.

Φιορεντίνα – Κάλιαρι 1-2

Μετά από οκτώ βαθμούς σε τέσσερις αγωνιστικές, η Φιορεντίνα υπέπεσε σε πισωγύρισμα, καθώς ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από την Κάλιαρι και παρέμεινε στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Serie A. Κιλικσόι (31') και Παλέστρα (47') έβαλαν γερές βάσεις νίκης για τους Σαρδηνούς, με τους Βιόλα απλώς να μειώνουν με γκολ του Μπρασιανίνι στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.