Ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται στον πάγκο για το ματς της Λάτσιο με τη Λέτσε, μία μέρα πριν ταξιδέψει για την Αγγλία και το Μπόρνμουθ.

Η Λάτσιο αντιμετωπίζει τη Λέτσε για την 22η αγωνιστική της Serie A, με τον Χρήστο Μανδά να βρίσκεται στον πάγκο για τους Λατσιάλι. Κάτι που αναμένεται να συμβεί για τελευταία φορά, καθώς ο Έλληνας τερματοφύλακας είναι έτοιμος να γίνει ποδοσφαιριστής της Μπόρνμουθ!

Ο 24χρονος γκολκίπερ αναμένεται να ταξιδέψει για την Αγγλία την Κυριακή (25/1), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στα Κεράσια, με το deal να προβλέψει και οψιόν αγοράς που θα γίνει υποχρεωτική αν καλυφθούν συγκεκριμένοι όροι. Ο Μανδάς είναι ποδοσφαιριστής των Λατσιάλι από το 2023 και έχει μετρήσει 33 συμμετοχές με τη φανέλα τους, έχοντας περάσει στο παρελθόν και από Ατρόμητο και ΟΦΗ.