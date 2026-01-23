Η Ίντερ βρέθηκε να χάνει με δύο γκολ από την Πίζα εντός έδρας αλλά αντέδρασε, γύρισε το ματς πριν το ημίχρονο και με το εντυπωσιακό 6-2 ξέφυγε στο +6 από τη Μίλαν.

Παρότι βρέθηκε να χάνει με 2-0 εντός έδρας από την Πίζα, η Ίντερ κατάφερε να κάνει την ανατροπή πριν το ημίχρονο, να νικήσει εντέλει με το εμφατικό 6-2 και να ξεφύγει στο +6 από τη Μίλαν στη βαθμολογία της Serie A, έχοντας ματς περισσότερο.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν διάθεση για ζημιές και προηγήθηκαν στο ενδέκατο λεπτό, όταν ο Μορέο εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος του Ζόμερ και άνοιξε το σκορ με μακρινό σουτ, ενώ ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά μετά από κόρνερ στο 23'.

Η αντίδραση των Μιλανέζων ήρθε στο φινάλε του πρώτου μέρους και ήταν επιβλητική, με τον Ζιελίνσκι να μειώνει αρχικά με πέναλτι στο 39' και δύο κεφαλιές των Μαρτίνες (41') και Εσπόσιτο (45+2') να φέρνουν τα πάνω... κάτω πριν την ανάπαυλα!

Έχοντας αποκαταστήσει την τάξη, η ομάδα του Κριστιάν Κίβου ήταν πολύ πιο άνετη στο δεύτερο ημίχρονο και ήλεγχε την κατάσταση, χάνοντας ευκαιρίες για τέταρτο γκολ και έχοντας δοκάρι με τον Ντιμάρκο στο 65'. Εντέλει, το 4-2 ήρθε με εξαιρετικό σκαστό σουτ του 28χρονου μπακ χαφ στο 82', ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Μπόνι ξεχείλωσε το σκορ με ωραία ατομική ενέργεια και τελείωμα. Το τελικό αποτέλεσμα, διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με κεφαλιά του Μχιταριάν.