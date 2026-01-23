Ίντερ - Πίζα: Απίθανη γκάφα του Ζόμερ, γκολ για τους φιλοξενούμενους
Η Ίντερ υποδέχεται την Πίζα για την 22η αγωνιστική της Serie A και βρέθηκε από νωρίς προ εκπλήξεως, καθώς οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο ενδέκατο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μορέο.
Το γκολ ήταν... ευγενική χορηγία του Ζόμερ, ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή του και στον πανικό του να βρει συμπαίκτη, την έστειλε συστημένη στον ποδοσφαιριστή των νεοφώτιστων, που είπε... grazie και και σκόραρε με ψηλοκρεμαστό πλασέ για το 1-0! Λίγο αργότερα δε, ο ίδιος παίκτης έβαλε ακόμη πιο δύσκολα στους Νερατζούρι, καθώς έκανε το 2-0 με εξαιρετική κεφαλιά μετά από κόρνερ, διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του στο 23'.
Goal!!! Stefano Moreo strikes the ball inside the net.January 23, 2026
🇮🇹 Inter 0-1 Pisapic.twitter.com/kzPngpRVBW
