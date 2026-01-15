Ο Τζιακόμο Ρασπαντόρι αφήνει την Μαδρίτη και επιστρέφει στην Ιταλία για λογαριασμό της Αταλάντα.

Η Αταλάντα συμφώνησε με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Ιταλού, Τζιακόμο Ρασπαντόρι αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρότι η Ρόμα, η Λάτσιο ακόμα και η πρώην ομάδα του, η Νάπολι είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν, τελικά ο Ρασπαντόρι θα αγωνιστεί στην ομάδα από το Μπέργκαμο. Η μεταγραφή έγινε έναντι ποσού που φτάνει τα 25 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους, ακριβώς το ίδιο ποσό που είχε καταβάλει η Ατλέτικο Μαδρίτης στη Νάπολι τον περασμένο Αύγουστο και το συμβόλαιο ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2030.

Ο 25χρονος επιθετικός με τους Ροχιμπλάνκος, σημείωσε τη φετινή σεζόν δύο γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ με την Νάπολι πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα έχοντας συνολικά 31 γκολ και 15 ασίστ. Η Αταλάντα βρίσκεται στην 7η θέση με της Serie A με 31 βαθμούς και στο -4 από την εξάδα που οδηγεί σε ευρωπαϊκή τροχιά.