Στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τζιάκομο Ρασπαντόρι, με τους Ροχιμπλάνκος να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Νάπολι.

Από τον ιταλικό Νότο, στην πρωτεύουσα της Ισπανίας. Ο Τζιάκομο Ρασπαντόρι ετοίμασε βαλίτσες και τις μετέφερε έως τη Μαδρίτη για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ατλέτικο. Όπως ανακοινώθηκε, Ατλέτικο και Νάπολι κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Ιταλού, η οποία - κατά τον δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο - ανέρχεται στα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Από εκεί και πέρα ο Ρασπαντόρι δεσμεύτηκε στο κλαμπ με συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030 και ενισχύει ακόμα περισσότερη την επιθετική γραμμή του Ντιέγκο Σιμεόνε, δίπλα στους Χουλιάν Άλβαρες και Αλεξάντερ Σόρλοθ.

Αφού οριστικοποιήθηκαν οι όροι του συμβολαίου, ο Ιταλός κατόπι πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο. Την προηγούμενη σεζόν ο 25χρονος κατέγραψε συνολικά 29 συμμετοχές με απολογισμό έξι γκολ και δυο ασίστ με τη φανέλα της Νάπολι.