Μετά το γκολ που σημείωσε, ο Γκιρασί είχε και την ασίστ για το 2-0 από τον Μπάιερ.

Στα πρώτα λεπτά του ματς της Ντόρτμουντ με την Αταλάντα, ο Γκιρασί άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους, ο φορ της Μπορούσια πιστώθηκε και ασίστ, καθώς έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και βρήκε τον Μπάιερ, που έκανε το 2-0 για τους Γερμανούς στο 42'!