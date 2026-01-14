Μετά από μόλις έναν χρόνο και μερικούς μήνες στην Αγγλία και την Τότεναμ, ο Φάμπιο Παρατίτσι επιστρέφει στην Ιταλία για τη Φιορεντίνα.

Σύντομη αποδείχτηκε η δεύτερη θητεία του Φάμπιο Παρατίτσι στην Τότεναμ, με τον Ιταλό αθλητικό διευθυντή των Λονδρέζων να επιστρέφει σύντομα στην πατρίδα του προκειμένου να αναλάβει αντίστοιχο ρόλο στη Φιορεντίνα.

Το άλλοτε αφεντικό της Γιουβέντους, στην οποία εργάστηκε μεταξύ 2010 και 2021, είχε περάσει από τους Spurs και το διάστημα 2021-2023, προτού επιστρέψει σε αυτούς τον Οκτώβριο του 2025.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Βινάι Βενκατέσαμ και το Δ.Σ. της Τότεναμ που αποδέχτηκαν την επιθυμία μου να επιστρέψω στην Ιταλία και να γίνω μέλος της Φιορεντίνα. Λάτρεψα τις μέρες μου στον σύλλογο, ωστόσο αυτή η ευκαιρία, σε συνδυασμό με την ανάγκη να είμαι ξανά στην πατρίδα μου, με οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση» δήλωσε ο 53χρονος τεχνοκράτης στην ιστοσελίδα της Τότεναμ.

Η θητεία του στους Βιόλα, αναμένεται να ξεκινήσει και επίσημα στις 4 Φεβρουαρίου, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.