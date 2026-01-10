Η Αταλάντα έδωσε συνέχεια στην ανηφορική πορεία, καθώς λύγισε με 2-0 την Τορίνο στο Μπέργκαμο και χτυπάει ξανά την πόρτα της Ευρώπης.

Η Αταλάντα των τελευταίων εβδομάδων δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που για καιρό έμοιαζε παγιδευμένη στα κατώτερα στρώματα της βαθμολογίας στη Serie A. Εδώ και πάνω από έναν μήνα οι Μπεργκαμάσκι έχουν τραβήξει δρόμο ανηφορικό, ο οποίος δεν διακόπηκε ούτε απέναντι στην Τορίνο. Σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Αταλάντα λύγισε τους φιλοξενούμενους με 2-0 κι έβαλε μπρος τις μηχανές για Ευρώπη από την έβδομη θέση της Serie A.

Αρχικά στο 13΄ο Ντε Κετελάρ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, οι οποίοι κατάφεραν να υπερασπιστούν υο υπέρ τους σκορ μέχρι το τέλους. Λίγο πριν από τη λήξη μάλιστα πρόσθεσαν και το κερασάκι στην τούρτα με σκόρερ τον Πάσαλιτς στο 90΄+5΄για το τελικό 2-0 που έριξε την Τορίνο στη 12η θέση.