«Δύο ομάδες της Premier League θέλουν τον Τσιμίκα»
Η παρουσία του στη Ρόμα μόνο επιτυχημένη δεν είναι για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα πλάνα του Γκασπερίνι και όλα δείχνουν πως ο δανεισμός του από τη Λίβερπουλ θα κοπεί... πρόωρα.
Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο διεθνής φουλ μπακ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Premier League χωρίς να δίνονται τα ονόματά τους στη δημοσιότητα, οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν τον Έλληνα αμυντικό ως δανεικό.
Φυσικά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να λυθεί ο υπάρχον δανεισμός με τη Ρόμα και μόλις επιστρέψει στη Λίβερπουλ, να δει εκ νέου τις επιλογές που θα έχει.
Two #PremierLeague’s Clubs have shown interest in Kōstas #Tsimikas, who is currently at #ASRoma on loan from #Liverpool but the greek fullback is not central in #Gasperini’s Plans and so he could leave in January’s transfer window. #transfers #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2026
