«Δύο ομάδες της Premier League θέλουν τον Τσιμίκα»

Νότης Χάλαρης
Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως έχει κάνει το... γκελ σε δύο ομάδες της Premier League την ίδια στιγμή που παρουσιάζεται στην πόρτα της εξόδου από τη Ρόμα.

Η παρουσία του στη Ρόμα μόνο επιτυχημένη δεν είναι για τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί στα πλάνα του Γκασπερίνι και όλα δείχνουν πως ο δανεισμός του από τη Λίβερπουλ θα κοπεί... πρόωρα.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, ο διεθνής φουλ μπακ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Premier League χωρίς να δίνονται τα ονόματά τους στη δημοσιότητα, οι οποίες θέλουν να αποκτήσουν τον Έλληνα αμυντικό ως δανεικό.

Φυσικά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να λυθεί ο υπάρχον δανεισμός με τη Ρόμα και μόλις επιστρέψει στη Λίβερπουλ, να δει εκ νέου τις επιλογές που θα έχει.

