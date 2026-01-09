Η Λάτσιο έκανε μεταγραφή 13 εκατ. ευρώ και ο Σάρι ήταν ειλικρινής: «Εγώ πού να τον ξέρω; Δεν βλέπω ποδόσφαιρο στην Αυστρία»

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο Μαουρίσιο Σάρι, παραδέχθηκε ότι δεν ήξερε ποιος είναι ο παίκτης που πήρε η Λάτσιο.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν οι δηλώσεις του Μαουρίσιο Σάρι σχετικά με το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λάτσιο, Πέταρ Ράτκοφ, με τον έμπειρο Ιταλό κόουτς να παραδέχεται χωρίς περιστροφές πως… δεν γνωρίζει καν τον παίκτη.

Οι Λατσιάλι δαπάνησαν περίπου 13 εκατ. ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 22χρονο Σέρβο επιθετικό από τη Ζάλτσμπουργκ, ωστόσο ο προπονητής τους εμφανίστηκε ειλικρινής έως και απροετοίμαστος μπροστά στις κάμερες.

Ο ίδιος παραδέχθηκε στη συνέντευξη Τύπου τα εξής: «Δεν γνωρίζω αυτόν τον παίκτη. Άλλοι που δουλεύουν σε αυτόν τον σύλλογο πιθανότατα τον γνωρίζουν καλύτερα από εμένα. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πω γι’ αυτόν. Δεν τον ξέρω και αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ το αυστριακό πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ομάδες έχουν επτά ή οκτώ σκάουτερ που παρακολουθούν τα ξένα πρωταθλήματα, στην Τσέλσι υπήρχαν 30».

Ο ίδιος ο Ράτκοφ, πάντως, μίλησε για τον προπονητή του, χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικό και ιδανικό για την εξέλιξη ενός νεαρού παίκτη. Ο ίδιος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη Ζάλτσμπουργκ, με 12 γκολ σε 29 συμμετοχές, ενώ συνολικά μέτρησε 22 τέρματα σε 99 αγώνες.