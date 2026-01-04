Το πιο θερμό καλωσόρισμα επεφύλασσε ο κόσμος της Αταλάντα στον Γκασπερίνι, πριν τη σέντρα του ματς με τη Ρόμα.

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι επέστρεψε για πρώτη φορά στο Μπέργκαμο ως αντίπαλος, έχοντας προηγουμένως περάσει εννέα ολόκληρα χρόνια στον πάγκο της Αταλάντα και το καλωσόρισμα που τού επεφύλασσε ο κόσμος της Θεάς ήταν ιδαίτερα συγκινητικό.

Πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι με τη Ρόμα, οι οπαδοί της Αταλάντα σήκωσαν ένα μεγάλο πανό αφιερωμένο στον πρώην προπονητή τους και νυν τεχνικό των Τζιαλορόσι, το οποίο έγραφε χαρακτηριστικά: «Μια δεκαετία δόξας χαραγμένη στην ιστορία μας, ο αποχωρισμός μας πλήγωσε την καρδιά, η επανένωσή μας μάς προκαλεί μεγάλη συγκίνηση».

L’accoglienza del popolo bergamasco per Gian Piero Gasperini 🫂⚫️🔵 pic.twitter.com/8CRnvW4tfp January 3, 2026

Να θυμίσουμε ότι ο Ιταλός τεχνικός ανέλαβε την Αταλάντα το 2016 και την οδήγησε σε μια ιστορική πορεία, αλλάζοντας για πάντα το στάτους της ομάδας στην Ιταλία και την Ευρώπη. Η κορυφαία στιγμή του μέχρι τώρα «ταξιδιού» της ήρθε το 2024, με την κατάκτηση του Europa League, επιτυχία που έκανε τον Γκασπερίνι θρύλο και ιδιαίτερα αγαπητό στις τάξεις των Μπεργκαμάσκι.

Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, η Αταλάντα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 απέναντι στη Ρόμα, ανεβαίνοντας στους 25 βαθμούς και την όγδοη θέση, ενώ οι Ρωμαίοι υποχώρησαν στην 5η θέση της Serie A.