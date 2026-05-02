Η Αταλάντα δεν βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα της Τζένοα, έμεινε στο 0-0 και μαζί εκτός των θέσεων που οδηγούν του χρόνου στην Ευρώπη.

Δεν σηκώνει κεφάλι η Αταλάντα και η Ευρώπη απομακρύνεται όλο και περισσότερο! Οι Μπεργκαμάσκι αγνοούσαν τη νίκη εδώ και τρεις αγωνιστικές και το αρνητικό σερί συνεχίστηκε απέναντι στη Τζένοα. Σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, οι γηπεδούχοι έμειναν στο 0-0 και παράλληλα στο -6 από την πρώτη εξάδα της Serie A. Έπειτα από ένα στείρο πρώτο μέρος, η Αταλάντα ανέβασε ρυθμούς μετά την ανάπαυλα. Στο 79΄η Αταλάντα τελικά άγγιξε το γκολ με σουτάρα του Ρασπαντόρι στο δοκάρι, ενώ στο 90΄ο Έντερσον αστόχησε από πλεονεκτική θέση στην ευκαιρία που σφράγισε το τελικό 0-0.