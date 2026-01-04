Η άφιξη του Σόλομον προκάλεσε αντιδράσεις στην Φλωρεντία: «Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ»

Η άφιξη του Μανόρ Σολομόν στην Φιορεντίνα προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών των βιόλα, με τους περισσότερους να είναι απογοητευμένοι από την μεταγραφή.

Η Φιορεντίνα, η οποία φέτος βρίσκεται στα πρόθυρα του υποβιβασμού έχοντας πετύχει μόνο μία νίκη στην Serie A, αντιμετωπισε έντονες αντιδράσεις για την υπογραφή του Ισραηλινού παίκτη Μανόρ Σόλομον αντι 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Τότεναμ.

Η απόκτηση του παίκτη, που είναι γνωστός για τα μηνύματα υποστήριξης προς την χώρα του και τον Νετανιάχου κατά την διάρκεια της κρίσης στη Γάζα, προκάλεσε την αγανάκτηση τόσο των ίδιων των οπαδών της βιόλα όσο και των τοπικών πολιτευτών της Φλωρεντίας.

Οι αντιδράσεις των οπαδών στα κοινωνικά δίκτυα

Μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, ορισμένοι οπαδοί των βιόλα χρησιμοποίησαν σκληρές εκφράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα σχόλια κάτω από την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του ποδοσφαιριστή να τραβούν τα βλέμματα.

Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές αντιδράσεις των οπαδών ήταν οι εξής:

«Προσθέσαμε έναν τρομοκράτη στην ομάδα μας»

«Είσαι άτιμος»

«Δεν υποστηρίζω πλέον αυτή την ομάδα»

«Ελπίζω να υποβιβαστούμε»

«Πόσο αηδιαστικό»

«Καλύτερα στην τρίτη κατηγορία παρά αυτό»

«ΕΙΣΑΙ ΝΤΡΟΠΗ»

«Υπογράψαμε έναν τρομοκράτη»

«Δεν θέλουμε γενοκτόνους στην ομάδα μας»

«Τέτοιου είδους άνθρωποι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ»

Οι αντιδράσεις των πολιτικών

Στην μεταγραφή αυτή αντέδρασαν έντονα και οι τοπικοί πολιτευτές της Φλωρεντίας με την ανάρτηση στο Facebook του γραμματέα της ιταλικής Αριστεράς, Γιάκοπο Μαντάου, να είναι εκείνη που να ξεχωρίζει.

«Δεν είσαι ευπρόσδεκτος στη Φλωρεντία», έγραψε ο Μαντάου, ο οποίος είναι επίσης Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού στην πόλη, απευθυνόμενος απευθείας στον παίκτη.

«Η άφιξη του Ισραηλινού ποδοσφαιριστή Σόλομον στη Φιορεντίνα έχει επισημοποιηθεί. Τέλος, ο ποδοσφαιριστής, όποιος δεν έχει κρύψει ποτέ την υποστήριξή του στις γενοκτονικές πολιτικές του Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Φλωρεντία και δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ούτε την πόλη ούτε και την ομάδα μας», συμπλήρωσε.

Η δήλωση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον Ισραηλινό πρόξενο Μάρκο Καράι, ο οποίος σε μήνυμά του χαρακτήρισε τα λόγια του Μαντάου ως «εξαιρετικά σοβαρά και προβλητικά».

Πάντως πολλοί είναι εκείνοι, όπως για παράδειγμα άλλοι εκπρόσωποι της ιταλικής Αριστεράς, όπως ο Αλεσάντρο Ντράγκι και ο Στέφανο Μενγκάτο, που υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στο διχασμό και λειτούργησαν σαν «ασπίδα» για το παίκτη: «Το να είσαι Ισραηλινός πολίτης δεν είναι έγκλημα. Τι λάθος θα μπορούσε να έχει ένας 26χρονος για τη γενοκτονία στη Γάζα; Ο πόλεμος διχάζει, αλλά ο αθλητισμός ενώνει».

Με τις συζητήσεις και τις αντιδράσεις σχετικά με την μεταγραφή του Σόλομον να μεγαλώνουν, όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διοίκηση της Φιορεντίνα, καθώς υπάρχει αρκετή περιέργεια για το πώς θα προσεγγίσει η ομάδα την κατάσταση αυτή και αν τελικά θα προβεί σε δηλώσεις σχετικά με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.