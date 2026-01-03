Γιουβέντους - Λέτσε 1-1: Ποδαρικό στο 2026 με το αριστερό
Δεν έκανε καλό ποδαρικό στο 2026 η Γιουβέντους! Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι δεν κατάφερε να μεταφέρει την καλή φόρμα στο φινάλε του 2025 και στη νέα χρονιά, καθώς γκέλαρε με το τελικό 1-1 απέναντi στη Λέτσε και βρέθηκε εκτός της πρώτης τετράδας στη Serie A.
Η Γιουβέντους είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα, όχι όμως και την ουσία... Κάτι που πλήρωσε τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν έπειτα από λάθος στην άμυνα ο Μπαντά είπε... ευχαριστώ και σκόραρε από θέση βολής για το 0-1.
Οι Μπιανκονέρι κατάφεραν να ισοφαρίσουν νωρίς στο β΄μέρος με τον Γουένστον ΜακΚένι που βρήκε δίχτυα από κοντά για το 1-1 (49΄) και είχε την ευκαιρία να ανατρέψει το σκορ στο 66΄. Ο Ντέιβιντ ωστόσο δεν κατάφερε να νικήσει τον Φαλκόνε από το σημείο του πέναλτι και καταδίκασε τη Γιουβέντους σε απώλεια βαθμών που την περιόρισε στην 5η θέση.
Γιουβέντους (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρέμερ, Κέλι, Καμπιάσο (69΄Κόστιτς), ΜακΚένι (83΄Άτζιτς), Τουράμ (69΄Κουμέινερς), Λοκατέλι (77΄Οπεντά), Ντέιβιντ, Κονσεϊσάο (46΄Ζεγκρόβα), Γιλντίζ
Βολεύτηκαν με την ισοπαλία Σασουόλο - Πάρμα
Σασουόλο και Πάρμα περιορίστηκαν στο 1-1 και τον βαθμό της ισοπαλίας. Οι γηπεδούχοι αν και προηγήθηκαν, δεν κλείδωσαν την νίκη και έμειναν στην 9η θέση. Ο Κρίστιαν Τόρστβεντ με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του στο 12' αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν την απάντηση στο 24' με τον Ματέο Πελεγκρίνο να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Οι γηπεδούχοι δεν βγήκαν ούτε τώρα την νίκη μετά από τρεις ισοπαλίες και μία ήττα χάνοντας πολυτίμους βαθμούς.
Χαμένες Τζένοα και Πίζα
Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν Τζένοα και Πίζα. Η Πίζα συνεχίζει να βυθίζεται μετά από ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων, βρίσκεται στη 19η θέση ενώ η Τζένοα είναι μόλις μια θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Λορέντσο Κολόμπο έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους με τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου του αλλά στο 38' ο Μεντί Πασκάλ Μαρσέλ Λερίς ισοφάρισε για το 1-1, σκορ που έμεινε μέχρι το λήξη του αγώνα.
