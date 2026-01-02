Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις των Σπορτίνγκ, Μίλαν και τις υπόλοιπες από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των αγώνων την Μίλαν, της Σπορτινγκ καθώς και των υπολοίπων από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Παρασκευή 02/01 σήμερα και η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται κανονικά με αγώνες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αρχικά στις 21:30 στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας η Εϊμπάρ, η οποία φέτος αξιώνει την άνοδο θα φιλοξενήσει στην έδρα της, την Μιράντες (Nova Sports 2).

Αργότερα στις 21:45 και την Ιταλία η Μίλαν του Μαξ Αλέγκρι που φέτος κάνει μία εξαιρετική πορεία στην Serie A και διεκδικεί το πρωτάθλημα, ούσα στο -1 από την πρωτοπόρο Ίντερ, θα ταξιδέψει στον ιταλικό νότο για να αντιμετωπίσει την πάντα επικίνδυνη Κάλιαρι (Cosmote Sport 2).

Στις 22:00 (Nova Sports 1) η 18η αγωνιστική της La Liga ξεκινάει με ένα μαδριλένικο ντέρμπι. Πιο συγκεκριμένα η Ράγιο Βαγιεκάνο θα υποδεχθεί την συμπολίτισσα της Χετάφε, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται με μοναδικό στόχο την νίκη και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς που θα τους φέρουν ολοένα και πιο κοντά στις θέσεις που οδηγούν στα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Τέλος στις 22:45 (Cosmote Sport 3) και την Πορτογαλία η 17η αγωνιστική της Primeira Liga βρίσκει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη να αναμετριέται εκτός έδρας εναντίον της Ζιλ Βιθέντε και να ψάχνει το πολύτιμο τρίποντο που θα την βοηθήσει να «κλείσει» την ψαλίδα από την πρωτοπόρο Πόρτο που βρίσκεται στο +5 από την δεύτερη Σπόρτινγκ και στο +10 από την τρίτη Μπενφίκα.

Οι μεταδόσεις της ημέρας