Δουβίκας: Ο Φάμπρεγκας τόνισε πως έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης
Ένα ακόμη γκολ, το 4ο στο φετινό Καμπιονάτο πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου (27/12) ο Τάσος Δουβίκας, οδηγώντας την Κόμο στο 0-3 μέσα στην έδρα της Λέτσε.
Ο Έλληνας επιθετικός μετράει συνολικά 7 γκολ και μια ασίστ σε 18 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στον ίδιο (σσ Δουβίκα).
Στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση ο άλλοτε σπουδαίος χαφ τόνισε πως ο Δουβίκας έχει μεγάλα περιθώρια να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αρκεί φυσικά να δουλέψει σκληρά, δείχνοντας πόσο πολύ πιστεύει σε αυτόν.
«Έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να δουλέψει σαν θηρίο, ακόμη και ατομικά, στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση. Αυτή την εβδομάδα μίλησα μαζί του. Όλοι οι παίκτες εδώ αποδέχονται όσα λέω, δεν υπάρχουν ποτέ “αλλά” ή “διαφωνώ”»
.@Como_1907, Fabregas: "Nico Paz è un trequartista puro, Douvikas ha ampi margini di crescita" 👉https://t.co/Xw7GA34muO pic.twitter.com/eLyjl4W4DI— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 27, 2025
