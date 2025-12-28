Δουβίκας: Ο Φάμπρεγκας τόνισε πως έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Δουβίκας: Ο Φάμπρεγκας τόνισε πως έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Δουβίκας - Κόμο

bet365

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για τον Έλληνα στράικερ και εξήγησε πως έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, αρκεί να δουλέψει σκληρά.

Ένα ακόμη γκολ, το 4ο στο φετινό Καμπιονάτο πέτυχε το βράδυ του Σαββάτου (27/12) ο Τάσος Δουβίκας, οδηγώντας την Κόμο στο 0-3 μέσα στην έδρα της Λέτσε.

Ο Έλληνας επιθετικός μετράει συνολικά 7 γκολ και μια ασίστ σε 18 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στον ίδιο (σσ Δουβίκα).

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025 by Novibet: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς!
image

Στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση ο άλλοτε σπουδαίος χαφ τόνισε πως ο Δουβίκας έχει μεγάλα περιθώρια να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, αρκεί φυσικά να δουλέψει σκληρά, δείχνοντας πόσο πολύ πιστεύει σε αυτόν.

 

«Έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να δουλέψει σαν θηρίο, ακόμη και ατομικά, στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση. Αυτή την εβδομάδα μίλησα μαζί του. Όλοι οι παίκτες εδώ αποδέχονται όσα λέω, δεν υπάρχουν ποτέ “αλλά” ή “διαφωνώ”»

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SERIE A Τελευταία Νέα