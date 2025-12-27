«Η συμφωνία Περίν-Τζένοα φέρνει τον Μανδά πιο κοντά στην Γιουβέντους»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Χρήστος Μανδάς βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην Γιουβέντους.

Το σήριαλ για το μέλλον του Χρήστου Μανδά συνεχίζεται μ' ένα νέο επεισόδιο το πρωί του Σαββάτου (26/12) που προέκυψε από την «Gazzetta dello Sport», η οποία ανέφερε σε ρεπορτάζ της πως ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Γιουβέντους, Ματίας Περίν τα έχει βρει σε όλα με την Τζένοα και οδεύει στην έξοδο από την Γιουβέντους, η οποία έχει ως πρώτο στόχο για τον αντικαταστήσει τον Έλληνα κίπερ της Λάτσιο.

Perin has reached an agreement with Genoa on a contract starting in January. As for his replacement, Lazio’s Mandas is currently the frontrunner, though Juventus are asking for compensation before giving the green light to the deputy Di Gregorio’s departure from Turin.



However,… pic.twitter.com/BE3trQZLvX December 27, 2025

Ο 33χρονος Ιταλός κίπερ της «μεγάλης κυρίας» έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και γι' αυτό εκείνη θέλει χρήματα για να δώσει το «πράσινο φως» και να τον αφήσει να πάει στο κλαμπ της Γένοβας.

Ωστόσο έχει βρει κι ένα εναλλακτικό τρόπο για να ικανοποιήσει το αίτημά της και το όνομα αυτού ακούει στο Μπρουκ Νόρτο-Κάφι. Πρόκειται για τον 21χρονο Άγγλο δεξιό μπακ των Γενοβέζων, που ενδιαφέρει την Γιουβέντους. Ένα ενδιαφέρον που θα γίνει ακόμα πιο έντονο σε περίπτωση που εκείνη παραχωρήσει τον Ζοάο Μάριο.

Οι «Μπιανκονέρι» περιμένουν να οριστικοποιήσουν το deal του Περίν, δηλαδή να τα βρουν και οι ίδιοι με την Τζένοα και ύστερα να προχωρήσουν για την απόκτηση του Μανδά, που προορίζουν για αντικαταστάτη του, όντας έτοιμοι να καλύψουν τα «θέλω» της Λάτσιο με τα 15 εκατ. ευρώ που σκοπεύουν να βάλουν στο τραπέζι σύμφωνα με τους Ιταλούς.