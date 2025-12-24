«Η Λάτσιο είπε ''όχι'' σε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Μανδά»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε μεγάλη πρόταση στην Λάτσιο για τον Μανδά, αλλά δέχθηκε «άκυρο».

Η ιταλική ιστοσελίδα «Corriere dello Sport» ανέφερε στην έντυπη έκδοσή της πως ο Παναθηναϊκός έκανε προσφορά στην Λάτσιο για τον Χρήστο Μανδά. Το ύψος αυτής φαίνεται πως έφτανε τα 7 εκατ. ευρώ, όμως και πάλι δεν συγκίνησε τον ιδιοκτήτη των «Λατσιάλι».

Το μέσο αυτό σημείωσε πως οι «πράσινοι» γνωρίζουν ότι το κλαμπ της Ρώμης θέλει να κάνει αλλαγές στην ομάδα του, αλλά και το ότι ο Έλληνας κίπερ είναι πιθανό να παραχωρηθεί, για ένα ποσό όμως που να βρίσκεται κοντά στις απαιτήσεις που έχουν οι Ρωμαίοι.

Υπογραμμίζει δε πως πρόεδρος του κλαμπ, Κλαούντιο Λοτίτο δεν θεωρεί πως θα λείψουν οι ευκαιρίες για μία πιθανή πώληση του Μανδά, αφού υπάρχει ενδιαφέρον και από τις Γιουβέντους και Τζένοα.

Ένα άλλο ιταλικό μέσο ανέφερε και το σενάριο μίας πιθανής ανταλλαγής του Μανδά με τον Μιρέτι της Γιουβέντους, αφού η «Μεγάλη Κυρία» βρίσκεται σε αναζήτηση δεύτερου κίπερ για να πλαισιώσει τον Ντι Γκρεγκόριο, μιας και ο Περίν είναι πιθανό να αποχωρήσει.

Ωστόσο, ένα τέτοιο σενάριο δεν φαίνεται να «ψήνει» την Λάτσιο, η οποία προτιμάει τα χρήματα μιας και τα χρειάζεται περισσότερο για να προχωρήσει και στις αλλαγές που θέλει.