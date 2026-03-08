Η Τζένοα του Ντε Ρόσι επικράτησε 2-1 εντός έδρας της Ρόμα και την έριξε από την τετράδα της βαθμολογίας. Βασικός ο Τσιμίκας.

Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι «πάγωσε» την αγαπημένη του Ρόμα χαρίζοντας στην Τζένοα μια μεγάλη νίκη (2-1), αποτέλεσμα που έδωσε την ευκαιρία στην Κόμοα να σκαρφαλώσει στην τετράδα της βαθμολογίας (ισοβαθμεί με την 5η Ρόμα). Κακό α' μέρος, με τις δυο ομάδες να έχουν ελάχιστες καλές στιγμές. Οι γηπεδούχοι λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου απείλησαν, αλλά ο Εκουμπαν δεν μπόρεσε από κοντά να βρει δίχτυα. Στο 51' η Τζένοα άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζούνιορ Μεσίας. Ωστόσο, τρία λεπτά αργότερα η Ρόμα απάντησε με σκόρερ τον Εντικά. Η Τζένοα ήταν πιο αποφασιστική και στο 80ο λεπτό ο Βιτίνια από ασίστ του Μασίνι πέτυχε το 2-1. Βασικός αγωνίστηκε ο Τσιμίκας, ο οποίος προσπάθησε, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά.

Η Φιορεντίνα δεν κατάφερε να πάρει βαθμολογική ανάσα, αφού έμεινε στο μηδέν (0-0) εντός έδρας με την Πάρμα. Οι Βιόλα βρέθηκαν στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού, ενώ την επόμενη εβδομάδα παίζουν ντέρμπι παραμονής με την Κρεμονέζε.

Η Βερόνα συνεχίζει να... ελπίζει για τη σωτηρία της, αφού επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Μπολόνια και βρέθηκε στο -7 από το όριο παραμονής. Στο 49' ο Ρόου άνοιξε το σκορ, ωστόσο σε τέσσερα λεπτά οι φιλοξενούμενοι έκαναν την ανατροπή. Στο 53΄ ο Φρέζε πέτυχε το 1-1 και στο 57' ο Μπόουι διαμόρφωσε το 2-1.