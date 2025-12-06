Η Ίντερ διέλυσε με 4-0 την Κόμο μέσα στο Μιλάνο και πάτησε στην pole position της Serie A.

Ήταν ζόρικο το τεστ, αλλά η Ίντερ το πέρασε με... εμφατική επιτυχία! Οι Νερατζούρι δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στη φιλόδοξη Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας και του Τάσου Δουβίκα (πέρασε αλλαγή στο 32') και τη «σκόρπισε» με τεσσάρα μέσα στο Μιλάνο για να πατήσει ξανά στην 1η θέση της Serie A και να... περιμένει Μίλαν και Νάπολι.

Το έναυσμα της παράστασης έδωσε από νωρίς ο αρχηγός Λαουτάρο Μαρτίνες, που μόλις στο 11ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Η Κόμο προσπάθησε να μπει ξανά στο παιχνίδι, αλλά... κατρακύλησε μετά την ανάπαυλα. Ο Τουράμ στο 59' χαλύβδωσε το προβάδισμα της ομάδας του και στο φινάλε οι Τσαλχάνογλου (81') και Αουγκούστο (86') έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στο σπουδαίο τρίποντο.

Νωρίτερα, η Φιορεντίνα έχτισε στη... μιζέρια της σεζόν της, αφού δεν μπόρεσε - ούτε τώρα - να πάρει νίκη και γονάτισε στην έδρα της Σασουόλο, παραμένοντας ουραγός στη Serie A.

Οι Βιόλα άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Μαντράγκορα, αλλά οι Νεροβέρντι γύρισαν άνετα τούμπα το ματς με Βολπάτο, Μουχαρέμοβιτς και Κονέ και ανέβηκαν στην 8η θέση του πρωταθλήματος.